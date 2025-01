Besondere Gastgeschenke für die Donauschwimmer

Jedes Jahr aufs Neue steht Bernhard Pfahler vom Neuburger BRK vor der Frage, welche Gastgeschenke die externen Teilnehmer des Winter-Donauschwimmens bekommen können. Pinguine sollten es sein. 250 STück der geschnitzten und mit der Hand bemalten Holzfiguren hat er jetzt wenige Tage vor der Großveranstaltlung am kommenden Samstag in der JVA Herrenwörth abgeholt. Thomas Spenninger (links) Leiter der Arbeitstherapie, und Tino Körner (rechts) hatten die bunten Aufsteller mit den Häftlingen in der JVA Herrenwörth gefertigt. Und der nächste Auftrag für das BRK scheint bereits ausgemacht: Für fleißige Blutspender könnte es demnächst Brotzeitbretter aus der JVA-Werkstatt geben. (fene)

Gastgeschenk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauschwimmen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pinguin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis