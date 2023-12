Besonderer Geburtstag in Neuburg: OB Gmehling staunt über zwei 101-Jährige

Plus Christa Kosak feiert den 101. Geburtstag im Neuburger Seniorenheim St. Augustin. Die Vertreibung aus dem Sudetenland kann sie nicht vergessen.

„Ich kann es selber kaum glauben.“ Christa Kosak spricht über ihren Geburtstag, den 101. feierte sie jetzt bei guter Gesundheit im Neuburger Seniorenheim St. Augustin.

Zum Gratulieren kam neben Oberbürgermeister Bernhard Gmehling auch ihr Cousin Pfarrer Helmut Bullinger, ebenfalls 101 Jahre alt. „Ich kann zwischen zwei 101-Jährigen sitzen, das ist mir auch noch nicht passiert“, stellte OB Gmehling fest. Seine obligatorische Frage nach einem Rezept für ein so langes Leben war schnell beantwortet: „Viel arbeiten, Familie und Frohsinn.“