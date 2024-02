Neuburg

Best-Of-Konzert im Stadttheater: Zwei plus Zwei macht wunderbar!

Two Plus Two ist ein Percussion-Ensemble der Neuburger Stadtkapelle. Nach sieben Jahren Bühnenabstinenz geben die vier Musiker ein Best-Of-Konzert im Stadttheater.

Von Anna Hecker

Was macht man nun an einem Tag, mit dem Datum 24.2.24? Manch einen veranlassen die vielen Zweien und Vieren dazu, an so einem besonderen Datum zu heiraten, andere zieht es ins Neuburger Stadttheater. Denn: auf der Bühne dort geht es auch um Zweien und Vieren. Two Plus Two ("Zwei plus Zwei") stehen dort auf der Bühne. Eine mathematische Gleichung, die bekanntlich Vier ergibt und - Tatsache! - da stehen vier Musiker auf der Bühne. Was das Percussion-Ensemble der Neuburger Stadtkapelle hier allerdings auf die Bühne zaubert, hat mit einfacher Mathematik nichts zu tun. Es ist musikalisches Können, wie man sich danach die Finger leckt.

Eigentlich haben sich Two Plus Two ja bereits 2017 vom Scheinwerferlicht verabschiedet. Zu aufwendig wurde es für Daniel Bockelt, Christoph Hoffmann, Andreas Stemmer und Daniel Degmayr, das musikalische Projekt mit Familie und Beruf zu vereinen. Ein letztes Konzert gibt es 2017 also noch, dann hieß es Abschied nehmen. "Seitdem haben wir uns oft getroffen und immer wieder mit dem Gedanken gespielt, noch einmal auf die Bühne zurückzukehren", verrät Bockelt, der durch den Abend moderiert. Ein Best-Of-Konzert wird also geplant, wegen der Coronapandemie verworfen und schließlich 2022 wieder aus dem Hut gekramt. Man fängt das Proben an und nun - am 24.2.24, dem Datum mit den verheißungsvollen Zweien und Vieren - ist es dann so weit.

