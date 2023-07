Neuburg

06:00 Uhr

"Bestens gerüstet für die Arbeitswelt": Berufsschule verabschiedet Absolventen

Plus Die Absolventinnen und Absolventen der Berufsschule und der Berufsfachschulen in Neuburg erhalten ihre Abschlusszeugnisse. Die besten von ihnen erhalten eine Auszeichnung.

Von Manfred Dittenhofer

Gleich zwei Abschlussfeiern gab es am Freitagnachmittag an der Neuburger Berufsschule. Zuerst erhielten die besten Absolventinnen und Absolventen der Berufsschule, die die Abschlussnote 1,5 oder besser erreicht hatten, ihre Zeugnisse und Auszeichnungen. Danach waren die Abschlussklassen der Berufsfachschulen an der Reihe und starteten damit in einen neuen Lebensabschnitt.

Moritz Templer, Josephine Gilg, Andreas Mayr, Ferdinand Meier und Armin Mohtadi erhielten zu dem Zeugnis einen Staatspreis. Neben einer glatten Eins als Abschlussnote hatten sie sich durch ihr soziales Engagement hervorgetan. Zehn weitere Schülerinnen und Schüler erhielten für ihre hervorragenden Leistungen einen Wertgutschein in Höhe von 50 Euro.

