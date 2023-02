Besuch der Neuburger Tafel mit bleibenden Eindrücken

Schülerinnen und Schüler der Paul-Winter-Realschule bekamen zu spüren, wie wichtig die Tafel in Neuburg ist. Was sie nach diesem Besuch möglicherweise machen wollen.

Tafel – "ein festlich gedeckter Tisch" – diesen können sich über 200.000 Menschen in Bayern nicht mehr leisten. Seit der ersten Tafelgründung 1993 in Berlin steigen die Ausgabestellen stetig. Eine von 174 Tafel-Ausgabestellen in Bayern befindet sich in Neuburg. Besuch bekam Chefin Philomena Schlamp jetzt von Schülerinnen und Schüler der Wahlfächer "Courage AG" und "Umweltgruppe" an der Paul-Winter-Realschule.

Bei Besuch begleitet wurden sie von ihren Lehrkräften Sabrina Schiermeier und Christina Hirsch. Erschreckend für die Besucher war zu erfahren, dass ein großer Teil der tafelberechtigten Kinder sind und es auch infolge des Ukrainekrieges immer mehr Menschen werden, die dort Unterstützung suchen.

Schüler der Paul-Winter-Realschule halfen beim Besuch der Neuburger Tafel mit

Die Schülerinnen und Schüler der Paul-Winter-Schule durften an diesem Tag Brot, Käse, Obst und Gemüse an Personen verteilen, die an die Spenden der Tafel angewiesen sind. Erstaunt waren sie darüber, wie viel Lebensmitteln ansonsten im Müll gelandet wären, und feststellen mussten sie leider, dass nicht alle Personen an diesem Tag ausreichend versorgt werden konnten. Milch war eines der begehrtesten Lebensmittel. Aufgrund der Knappheit an diesem Tag konnten einer Familie mit sechs Kindern auch nur eine Packung Milch für eine ganze Woche ausgegeben werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Paul-Winter-Realschule halfen bei der Neuburger Tafel auch bei der Essensausgabe mit. Foto: Sabrina Schiermeier

Deswegen ist die Tafel auch auf Spenden angewiesen, um solche Lebensmittel auch einem zuzukaufen. Die Paul-Winter-Schule spendet dieses Jahr innerhalb einer Schulhausaktion Lebensmittelpakete für die Neuburger Tafel.

Und möglicherweise hat der Abstecher bei den jungen Besuchern noch ganz praktische positive Folgen für die Einrichtung. Denn Schülerinnen der "Courage AG" und "Umweltgruppe" überlegen nun sogar, ob sich auch künftig regelmäßig nach der Schule bei der Neuburger Tafel mithelfen und die ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen wollen. (AZ)