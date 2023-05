Besuch zum Geburtstag: Neuburgs OB würdigt Orden der Elisabethinerinnen

Plus Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bedankt sich für den christlichen Einsatz der Elisabethinerinnen seit 1840. Schwester Lucia feiert ihren 90. Geburtstag.

Der Orden der Elisabethinerinnen wird leider immer kleiner. Der Konvent in Neuburg ist von einst 120 auf heute zwölf Schwestern geschrumpft. Neben der Hinwendung zu Gott erledigen die Jüngeren weiterhin ihren Dienst im Krankenhaus und in der Altenpflege.

Beim Besuch zum 90. Geburtstag von Schwester Maria Lucia bekundete Oberbürgermeister Bernhard Gmehling seinen großen Respekt. "Der christliche und soziale Einsatz der Elisabethinerinnen seit 1840 hat unsere Stadt sehr bereichert", bedankte sich der OB. Ihre Leistungen müssten in der Gesellschaft viel mehr Anerkennung finden. Natürlich hätte er sich bei der Krankenhausübergabe eine langfristige Lösung gewünscht, so Gmehling, aber jetzt sehe er eine gute Perspektive durch die Ameos-Gruppe als neuen Träger.