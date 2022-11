Neuburg

Besuchsverbot im Geriatriezentrum Neuburg wird aufgehoben

In den Geriatriezentrum in Neuburg und Ingolstadt wird das Besuchsverbot aufgehobern.

Nach einem Corona-Ausbruch wurden Besuche von Angehörigen in den Geriatriezentren in Neuburg und Ingolstadt ausgesetzt. Damit soll es nun wieder vorbei sein. Was es zu beachten gibt.

In den geriatrischen Fachkliniken in Neuburg und Ingolstadt sind ab Freitag, 11. November, Besuche unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Nach einem Corona-Ausbruch hatte sich die Geschäftsführung dazu entschlossen, Angehörigenbesuche vorübergehend auszusetzen. Vor allem die Mitarbeiterausfälle waren Grund dafür, die Einrichtung für Außenstehende zu schließen. Besuche der Geriatrien in Neuburg und Ingolstadt nur mit Maske und aktuellem, negativem Schnelltestergebnis „Die Lage entspannt sich nun zunehmend.“, erklärt der Geschäftsführer Holger Koch in einer Mitteilung an die Presse. Man freue sich außerordentlich, Angehörigenbesuche wieder organisieren zu können. Weiterhin müssen Besucher ein aktuelles negatives Schnelltestergebnis nachweisen und sich vor ihrem Besuch auf der jeweiligen Station anmelden. Es besteht außerdem die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Auch die Kantine des Geriatriezentrums ist seit letzter Woche wieder für Außenstehende geöffnet. Wer hier essen möchte, benötigt ab sofort keinen Corona-Test mehr. (AZ)

