Betörende Klänge erfüllen mit Erena Terakubo den Neuburger Jazzkeller

Das Erena Terakubo Quartet zelebriert den sanften Sound im Birdland in Neuburg.

Im Birdland in Neuburg begeistern die Jazzerinnen und Jazzer ihr Publikum oft mit einem süffigem, ins Blut und auch in die Beine gehenden Sound. Das Publikum ist dann sofort auf Betriebstemperatur und lässt sich auf eine rasante Reise mitnehmen. Das Erena Terakubo Quartet ist, wenn man so will, das Kontrastprogramm dazu. Nicht minder begeisternd aber auf eine sanfte, feine, von kammermusikalischer Qualität getragene Art.

Wenn die junge japanische Altsaxofonistin Erena Terakubo ihrem Instrument die ersten Töne entlockt, geht davon ein Zauber aus. Diese zierliche Person im eleganten Hosenanzug stellt einen betörenden, weichen Sound in den Raum, sie macht – ebenso wie ihre Mitstreiter Jualin Schmidt (Piano), Paolo Benedettini (Bass) und Xaver Hellmeier (Schlagzeug) – kein Gewese um sich. Da gibt es keine Show, es geht um pure Musik.

Terakubo spielt diese schwebende Schönheit nicht nur auf dem Saxofon aus, sondern vielleicht noch mehr auf der Querflöte. Sobald sie auf diesem Instrument ihre Melodiebögen spannt, ist es mucksmäuschenstill im Publikum. Vor allem im ersten Set zelebriert die Band die Welt des Piano und des Pianissimo.

Das Erena Terakubo Quartet zeigt in Neuburg die Schönheit des Sanften

Julian Schmidt lässt den samtenen Klang des Bösendorfer-Flügels immer wieder leuchten. Der Bassist Paolo Benedettini gibt mit noblem Pizzicato-Sound eine traumhafte Sicherheit. Und Xaver Hellmeier, der sich in jungen Jahren schon einmal erlaubte, etwas zu kräftig auf die Pauke zu hauen, erwies sich als Schlagzeuger mit feinem Händchen.

Alle vier überzeugen genauso in den rasanteren, mit virtuosen Anforderungen gespickten Stücken wie etwa dem Bossa nova „Some bop“ oder dem Song „Things to come“ von Dizzy Gillespie. Hier legen sie einen Parforce-Ritt hin, aber nicht als wilde Jagd, sondern mit einer Leichtigkeit, die kaum noch erahnen lässt, wie viel harte Arbeit dahinter steht.

Das gilt speziell für ein phänomenales Solo des Schlagzeugs. Xaver Hellmeier zeigt mit diesem Bravourstück, wie unendlich viel mehr als Lautstärke und immerwährendes Rhythmus-Geben in den Becken, Trommeln und Sticks stecken kann. Melodie ohne eigentliches Melodieinstrument zum Beispiel und sogar Harmonie.

Diese Qualitäten im gesamten Quartett machen ein kammermusikalisches, in den Einzelheiten durchdachtes Musizieren möglich. „I'll be on your side“, eine Eigenkomposition der Bandleaderin, ist bezeichnend für diese Jazz-Art im doppelten Sinn. Jeder Akteur trägt gleich viel zum Ganzen bei, alle spüren die Kraft dieser Komposition. Keine Abfolge von für sich stehenden Soli, sondern eine echte Kollektivleistung. Es klang fast so, als ob alle vier die Komponisten hätten sein können.