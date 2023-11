Neuburg

Betrug, Erpressung, Diebstahl: Neuburger Paar erbeutet zehntausende Euro

Plus Ein Paar aus Neuburg soll in zahlreichen Fällen betrogen und immer wieder Briefe gestohlen haben. Die Taten betreffen einen Großteil des Stadtgebiets.

Von Anna Hecker

Da lag ordentlich was auf dem Tisch, als jüngst im Neuburger Amtsgericht eine Verhandlung eröffnet wurde. Alleine die Verlesung der Anklageschrift nahm über eine halbe Stunde in Anspruch. Seitenweise Betrugsfälle, Diebstähle, Erpressung, Körperverletzung und Drogenmissbrauch wurden einem 38-jährigen Neuburger zur Last gelegt. Ebenfalls auf der Anklagebank saß seine 37-jährige Lebenspartnerin, die als Mittäterin unter Verdacht stand.

Die Vorfälle liegen bereits einige Zeit zurück, sollen sich vornehmlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 ereignet haben. Zunächst wird dem Angeklagten vorgeworfen, über ein Internetportal Waren verkauft zu haben, die er entweder nie verschickte oder dem jeweiligen Käufer lediglich gefälschte Ware übersandte. Diese Form des Betrugs wurde auch seiner Lebensgefährtin vorgeworfen.

