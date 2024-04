Neuburg

vor 16 Min.

Betrug in mehreren Fällen: Neuburger bietet Gold und Schmuck im Internet an

Plus Ein Neuburger verkauft im Internet hochpreisige Waren. Nach dem Kauf liefert er diese aber nie aus. Jetzt erwartet ihn eine mehrjährige Haftstrafe.

Von Anna Hecker

Eine teure Goldkette, kleinere Goldbarren, schnell im Internet gekauft: Auf diese Masche eines Neuburgers sind mehrere Kunden hereingefallen. Auf verschiedenen Portalen bot der 35-jährige Mann Waren an. Wenn er das Geld dafür erhalten hatte, blieben Gold und Schmuck jedoch aus, geliefert hat der Mann die Ware nie. Deswegen musste er sich nun vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten. Der Mann ist kein Unbekannter, schon in 19 weiteren Fällen saß er auf der Anklagebank, befindet sich aktuell bereits in Haft.

So wird der Angeklagte auch in Fußfesseln vorgeführt. Er wird direkt vom Gefängnis gebracht, hat mindestens noch eine Strafe von einem Jahr abzusitzen. Sein Vorstrafenregister ist lang. Seit er 15 ist, stand er immer wieder wegen Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung, Drogenmissbrauch oder sexueller Nötigung vor Gericht. Diesmal ist es nun also Betrug. In zwölf Fällen wird dem Mann das Vergehen angelastet, außerdem noch Urkundenfälschung, versuchter Betrug und Computerbetrug.

