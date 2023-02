Betrunken im Auto und auf dem Motorrad

Zwei Unfälle ereigneten sich in Neuburg mit alkoholisierten Verkehrsteilnehmern. Ein verletzter Motorradfahrer flüchtete dabei zu Fuß von der Unfallstelle.

Zu viel Alkohol im Blut hatten ein Auto- und ein Motorradfahrer am Samstag in Neuburg. Die Folge waren zwei Verkehrsunfälle und eine Unfallflucht.

Zwei Verletzte, rund 3500 Euro Sachschaden und ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer: Dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag kurz vor 13 Uhr auf der Münchener Straße in Neuburg ereignet hat. Der 57-jährige Tatverdächtige aus Neuburg fuhr dabei mit seinem Auto auf den Pkw der vor ihm fahrenden Geschädigten auf, als diese verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten musste. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 42-jährige Fahrerin und deren 47-jähriger Beifahrer leicht im Bereich der Halswirbelsäule. Da ein beim Tatverdächtigen durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,4 Promille ergab, musste er sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Autofahrer übersieht Motorrad auf der Grünauer Straße in Neuburg und es kommt zum Zusammenstoß

Rund drei Stunden später ereignete sich in der Grünauer Straße in Neuburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad, bei dem der alkoholisierte Motorradfahrer schwer verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstanden ist. Was war geschehen: Als ein 58-jähriger Neuburger mit seinem Kraftrad die vorfahrtsberechtigte Grünauer Straße stadtauswärts befuhr, bog ein 62-jähriger Fahrzeuglenker aus Neuburg mit seinem Pkw aus der Rohrenfelder Straße nach links auf die Grünauer Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer zu Boden stürzte.

Danach richtete er sein Motorrad auf und flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Sein Motorrad schob er zunächst mit, ließ es jedoch einige Meter weiter zurück. An der Halteranschrift konnte der Kradfahrer durch die Polizeibeamten angetroffen werden, dabei konsumierte er Bier. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Der Führerschein wurde sichergestellt. Während der weiteren Untersuchung stellte sich beim Kradfahrer unter anderem eine Fraktur des Beckens heraus. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Am Pkw wurde die Fahrzeugfront, am Kraftrad unter anderem die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit rund 8000 Euro beziffert.

Den Pkw-Führer erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Gegen den Kradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)