Betrunkene Frau randaliert vor Bäckerei in Neuburg

Eine Frau schreit lauthals vor einer Bäckerei in Neuburg. Die Polizei nimmt die randalierende 53-Jährige in Gewahrsam.

Eine 53-jährige Frau aus Neuburg musste am Dienstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie zuvor laut Polizei in angetrunkenem Zustand vor einer Bäckerei randaliert hatte. Gegen 19.40 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen ein, wonach die 53-Jährige lauthals in der Münchener Straße vor einer Bäckerei schreien würde.

Neuburg: Betrunkene Frau randaliert vor Bäckerei in der Münchener Straße

Die Frau stand beim Eintreffen der Polizei unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab über ein Promille. Nach Feststellung ihrer Personalien wurde der 53-Jährigen zunächst ein Platzverweis erteilt. Kurze Zeit später erschien die 53-Jährige laut Polizei erneut. Daraufhin wurde sie in Gewahrsam genommen. Sie durfte den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen, nachdem zuvor die Haftfähigkeit bestätigt wurde. (AZ)