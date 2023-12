Betrunkener Autofahrer bleibt am Hubereck hängen

Ein Mann aus Burgheim hat mit 1,8 Promille im Blut in Neuburg die Kurve nicht gekriegt und bleibt am Hubereck mit seinen Auto liegen.

Durch eine Streifenbesatzung der PI Neuburg wurde am Samstag kurz nach 23 Uhr in der Oskar-Wittmann-Straße ein beschädigter Wagen festgestellt.

Wie sich herausstellte, war ein 33-Jähriger aus Burgheim mit seinem Auto auf der Oskar-Wittmann-Straße in Richtung Luitpoldstraße unterwegs und kam in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte dort gegen die Bordsteinkante, wobei beide vorderen und die linke hintere Radaufhängung brachen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei Neuburg etwa 7000 Euro. Einen Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. (AZ)



