Betrunkener bedroht Jugendliche in Neuburg

Ein betrunkener Mann hat in Neuburg Passanten beleidigt. Auch die Einsatzkräfte der Polizei wurden von ihm bedroht.

In der Oskar-Wittmann-Straße und im Englischen Garten in Neuburg hat ein betrunkener Mann Passanten und Einsatzkräften bedroht und beleidigt. Das teilte die Polizei mit. Ein 46-jähriger Mann aus Neuburg war am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zunächst aufgrund seiner starken Alkoholisierung in der Oskar-Wittmann-Straße aufgefallen.

Zunächst beleidigte und bedrohte der Mann eine Gruppe von Jugendlichen, worauf die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Beamten wurden auch diese beleidigt und bedroht. Nachdem sich der Mann nicht beruhigen ließ und auch mit weiteren Straftaten zu rechnen war, musste er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. (nr)