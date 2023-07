Betrunkener Fahrer will in Neuburg vor der Polizei fliehen

Als Polizisten in Neuburg den Fahrer eines Mopeds kontrollieren wollten, gab der Gas. Als sie ihn anhalten konnten, waren die Gründe für die Flucht bald klar.

Am Freitag gegen 21 Uhr wollte eine Streife der Polizei Neuburg den Fahrer eines Mopeds in der Höchstädtstraße in Neuburg kontrollieren, da er keinen Helm trug. Als der Mann dies bemerkte, gab er Gas. Doch bereits in der Gundelfingenstraße gelang es den Beamten, den 39-Jährigen, der aus dem westlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammt, anzuhalten.

Die Neuburger Polizisten bemerkten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer

Der Grund für die Flucht stieg den Beamten auch schnell in die Nase, denn der Mann roch stark nach Alkohol. Zudem konnte er nur noch ziemlich verwaschen sprechen. Da der 39-Jährige einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem ist noch nicht bekannt, ob der Mann das Fahrzeug überhaupt nutzen durfte. Er selbst gab an, nicht zu wissen, wem es gehöre. (AZ)