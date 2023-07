Betrunkener Mann fährt geparktes Auto an

Ein 25-Jähriger ist am Freitag gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Mann gab selbst zu, Alkohol getrunken zu haben.

Ein 25-jähriger aus Neustadt an der Donau war laut Polizei am Freitagmorgen mit einem Kleintransporter gegen das Auto eines Neuburgers gefahren, das am Rand der Münchener Straße abgestellt war. Der Halter des geparkten Fahrzeugs hörte den Anstoß und ging zu seinem Wagen. Im Gespräch mit dem Unfallverursacher sprach dieser davon, Alkohol getrunken zu haben.

Zwischenzeitlich traf auch eine Streife der Polizeiinspektion Neuburg am Unfallort ein und bot dem 25-jährigen aufgrund seiner Aussage einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 1,46 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 6500 Euro. Zudem verletzte sich der Verursacher des Unfalls leicht. Den 25-jährigen Neustädter erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)