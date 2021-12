Betrunkener Mann im Südpark in Neuburg mit gestohlenen Artikeln erwischt

Betrunkener Mann wird in Neuburg mit Diebesgut erwischt. Der Mann hatte sich zuvor in einem Schnellrestaurant im Südpark daneben benommen.

Am Montagabend ist die Polizei von einem Schnellrestaurant in den Südpark in Neuburg gerufen worden, da sich dort eine Person unangebracht verhalten hat. Die Streifenbesatzung traf den 45-jährigen Mann bereits auf der Augsburger Straße an, wobei dieser sichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Um eine Gefahr für ihn und andere abzuwenden, wollte die Polizei den Mann in Gewahrsam nehmen. Bei der Durchsuchung des 45-Jährigen kamen mehrere noch verpackte Gegenstände zum Vorschein, wobei er die Herkunft nicht erklären konnte. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um Diebesgut handelt, weshalb die Beauty-Artikel sichergestellt wurden und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Ingolstadt übersandt wird. (nr)