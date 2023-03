Betrunkener liegt auf Gehweg und beleidigt Polizisten als "Hitler"

Ein Betrunkener liegt hilflos auf einem Gehweg in Neuburg. Als Polizisten kommen, beleidigt er diese mehrfach.

Am Donnerstag gegen 16 Uhr ist die Polizei über eine stark alkoholisierte Person in Neuburg informiert worden, die auf dem Gehweg an der Monheimer Straße liegt. Vor Ort konnte laut Polizeiangaben ein 59-jähriger Neuburger angetroffen werden, welcher aufgrund der Alkoholisierung nicht mehr alleine weiterkam. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Neuburg: Betrunkener beleidigt Polizisten

Aufgrund der Umstände sollte der Neuburger in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrmals unter anderem als „Schwein“ und „Hitler“. Den Rest des Tages verbrachte der Betrunkene im Polizeigewahrsam. Er wird zudem wegen Beleidigung angezeigt. (AZ)