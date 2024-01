Betrunkener Neuburger schlägt mit Axt auf Fahrrad ein

Ein 34-Jähriger hat in Neuburg mit einer Axt auf ein Fahrrad eingeschlagen. Eine Zeugin meldete dies der Polizei. Wie es danach weiterging.

Ein 34-jähriger Mann aus Neuburg wurde Mittwochabend von der Polizei festgenommen, nachdem er am Elisenplatz mit einer Axt auf ein Fahrrad einschlug. Gegen 20.50 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie der 34-Jährige dort mit einer Axt hantierte und laut herumschrie, berichtet die Polizei. Anschließend schlug er mit der Axt auf ein graues Fahrrad der Marke Centurion Accordo RC ein. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Eine Polizeistreife konnte den 34-Jährigen im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe feststellen und festnehmen. Die Axt wurde am Nachtbergweg aufgefunden, wo sie der 34-Jährige weggeworfen hatte. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab knapp 1,6 Promille. Nach Feststellung seiner Personalien wurde an seiner Wohnung eine Nachschau nach weiteren Waffen durchgeführt. Diese verlief negativ. Anschließend wurde der 34-Jährige entlassen. Der Eigentümer des beschädigten Fahrrades ist noch unbekannt. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10