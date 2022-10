Neuburg

Betrunkener prallt in Neuburg gegen einen Kreisverkehr

Ein Autofahrer hat den Kreisverehr an der B16/Münchner Straße in Neuburg übersehen, anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Der Mann hatte laut Polizei 2,4 Promille.

In der Nacht auf Montag ist ein 56-Jähriger gegen den Kreisverkehr an der B16/Münchner Straße in Neuburg geprallt. Unfallursache dürfte zu viel Alkohol gewesen sein.

Am Montag gegen 3.40 Uhr fuhr ein 56-jähriger Neuburger mit seinem Auto auf derB16 von Ingolstadt kommend in Richtung Neuburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah der Fahrer offenbar aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung den Kreisverkehr B16/Münchener Straße bei Neuburg. Der 56-Jährige überfuhr im weiteren Verlauf den Kreisverkehr geradeaus, prallte gegen ein dortiges Verkehrszeichen und mehrere Büsche und überschlug sich anschließend. Der Autofahrer aus Neuburg konnte sich selbstständig befreien Das Auto bleib schließlich auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme wurde von der Polizei Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme beim 56-Jährigen durchgeführt und dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen Kreisverkehr in Neuburg geprallt: Schaden liegt bei rund 13.000 Euro Beim 56-Jährigen konnten im Krankenhaus keine Verletzungen diagnostiziert werden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Am Kreisverkehr entstand ein Schaden von geschätzt 3.000 Euro. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)

