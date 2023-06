Betrunkener Radfahrer stürzt auf der Elisenbrücke auf die Fahrbahn

Die Polizei stoppt zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer in Neuburg. Der eine stürzte vom Rad auf die Elisenbrücke, der andere fuhr Schlangenlinien in der Innenstadt.

Am Samstagabend befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Fahrrad die Elisenbrücke in Neuburg. Während der Fahrt verlor der Mann laut Polizei das Gleichgewicht und stürzte alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin, die hinter dem Fahrrad fuhr, musste sodann eine Gefahrenbremsung einleiten. Zu einem Kontakt zwischen Auto und Fahrrad kam es glücklicherweise nicht. Der Fahrradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Neuburger Krankenhaus transportiert. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrradfahrer einen Wert von zwei Promille. Im Klinikum Neuburg erfolgte aus diesem Grund ebenfalls eine Blutentnahme. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Polizei Neuburg stoppt betrunkenen Rad- und Autofahrer

Zu späterer Stunde teilte eine Zeugin einen Autofahrer mit, der augenscheinlich starke Schlangenlinien fuhr. In der Adlerstraße in Neuburg hielt die Polizei die Person, einen 35-Jährigen, an. Die Beamten konnten wiederum Alkoholgeruch feststellen. Der durchgeführte Alkotest ergab einen Promillewert von 1,2. Im Klinikum Neuburg erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein der Person wurde sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er durfte seinen Heimweg zu Fuß antreten. (AZ)