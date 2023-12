Betrunkener Radler baut Unfall in Neuburg

Ein betrunkener Radfahrer hat Sonntagnachmittag einen Unfall in Neuburg verursacht. Der Schaden: gut 4000 Euro.

Ein Schaden von gut 4000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Ingolstädter Straße in Neuburg ereignete. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 56-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Ingolstädter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei übersah er einen an der Weinbergstraße wartenden Pkw und fuhr in dessen Beifahrertüre.

Betrunkener Radler verursacht Unfall an Heiligabend in Neuburg

Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizeistreife Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer feststellen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)

