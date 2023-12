Betrunkener randaliert in einer Neuburger Bank

Ein Betrunkener hat in Neuburg erst auf einen Geldautomaten und später auf eine Scheibe eingeschlagen. Die Nacht verbrachte der Mann schließlich bei der Polizei.

Am Mittwoch um kurz vor Mitternacht wurde der Neuburger Polizei ein Betrunkener gemeldet, der auf das Mobiliar und den Geldautomaten einer Bank einschlug. Eine Polizeistreife traf den 26-Jährigen aus Neuburg noch vor Ort in der Bank an und erteilte ihm einen Platzverweis. Nach mehrmaliger Aufforderung kam er dem auch nach, doch schon bald sprach ein Passant die Polizisten an, wonach ein Mann in der Nähe gerade eine Scheibe eingeschlagen habe. Vor Ort trafen die Beamten dann wieder auf den Neuburger, der dieses Mal seinen Zorn an der Haustür eines Mehrfamilienhauses ausließ.

Polizeieinsatz in Neuburg: Betrunkener Mann hat 1,5 Promille

Da die Polizisten befürchteten, der Mann könnte weiter randalieren, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei bedrohte er die Beamten und drohte ihnen auch Schläge an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Seinen Rausch konnte der Mann in der Polizeizelle ausschlafen. (AZ)

