Betrunkener will in Neuburg auf Polizisten losgehen

Ein 34-Jähriger wollte ihn Neuburg offenbar Polizeibeamte angreifen. Der Mann wurde schließlich in der Psychiatrie untergebracht.

Mit einem äußerst aggressiven Mann hatte es die Polizei am Freitagabend zu tun. Weil der 34-Jährige an der Straße Zur Hölle randalierte, fuhren die Beamte zum Einsatzort. Dort beschimpfte und beleidigte der offenbar betrunkene Mann die Beamten und ließ sich auch durch Zureden nicht beruhigen. Mit bedrohlicher Haltung ging er auf die Polizisten los. Um einen tätlichen Angriff abzuwehren, wurde der Randalierer gefesselt, heißt es im Polizeibericht. Der Mann kam zunächst in polizeilichen Gewahrsam, anschließend wurde er in der Psychiatrie untergebracht. (nr)