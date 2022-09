Infotag am THI-Campus in Neuburg: Hochschule stellt Studiengänge vor

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) präsentiert sich interessierten Studienanfängerinnen und -anfängern in Neuburg.

Am neuen Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) in Neuburg findet am Dienstag, 6. September, ein Infotag statt. An diesem Nachmittag haben die Besucherinnen und Besucher laut Mitteilung die Möglichkeit, die Studiengänge sowie Lehrende, Studierende und die Räumlichkeiten der Hochschule kennenzulernen. All diejenigen Studienanfängerinnen und -anfänger, die an einem Studienplatz für das kommende Wintersemester 2022 interessiert sind, bekommen an diesem Tag die Chance, sich von der Hochschule zu überzeugen.

Ab 15 Uhr präsentiert sich die THI mit ihren Möglichkeiten, die sie in Neuburg bietet. Das bedeutet, dass Professorinnen und Professoren die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Bau, Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement sowie den neu startenden Studiengang Nachhaltiges Bauingenieurwesen vorstellen. Fragen können direkt an die Lehrenden sowie an die Studierenden gerichtet werden.

Aber nicht nur der Inhalt ist bei der Wahl des Studiengangs von Bedeutung, sondern auch die Örtlichkeit, weshalb ebenso auf das Leben und Studieren in Neuburg eingegangen wird. Ein Rundgang über das künftige Campusgelände rundet den Nachmittag ab. In den kommenden Jahren entwickelt sich das historische Gelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne zu einem grünen Campus, das Studieren, Forschen, Lehren, Freizeit und Wohnen kombiniert. In Neuburg studieren die jungen Menschen in einem Reallabor, bei dem das Gelernte laut THI sofort in die Praxis umgesetzt werden kann. Anmeldung unter www.thi.de/go/bewerbertagneuburg. (AZ)