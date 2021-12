Neuburg

18:30 Uhr

„Bienenstand“ im Fürstgartencenter übertraf alle Erwartungen

Immer etwas los war zur Freude der „Fleißigen Bienen“ am Samstag am Stand im Fürstgartencenter.

Plus Nachdem die Schlossweihnacht in Neuburg abgesagt worden war, nahmen die "Fleißigen Bienen" den Verkauf ihrer gefertigten Sachen für die Kartei der Not selbst in die Hand. Der Erfolg spricht für sich.

Von Manfred Rinke

Ihnen blieb eigentlich gar keine Zeit, sich über die ausgefallene Schlossweihnacht zu ärgern. Denn noch bevor die „Fleißigen Bienen“ dazu gekommen wären, sich ernsthafte Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre vielen Tüten mit selbst gebackenen Plätzchen, ihre selbst gestrickten Socken oder Paulas Griebenschmalz für den guten Zweck an die Leute bringen könnten, war das allermeiste bereits verkauft. „Das hätten wir so niemals erwartet“, sagt Anne Siwig.

