Neuburg

vor 16 Min.

Bierbrauen in Neuburg: So läuft es hinter den Kulissen von Juliusbräu

Plus Hinter der Bierproduktion bei Juliusbräu steckt noch viel Handarbeit. Vom Märzenbrauen in einem altertümlichen Sudhaus und dem Weg des Bieres in die Flaschen.

Von Laura Gastl

Ein malzig-süßlicher Duft liegt in der Luft. „Fast wie Karamell“, findet Florian Linder. Wie in einer Süßwarenfabrik. Oder in einer Kaffeerösterei? Der Braumeister meint, das Aroma frisch gerösteter Bohnen zu erschnuppern, „die Kante vom Espresso“. Die wird sich später auch geschmacklich im Bier widerspiegeln, das an diesem Tag in der Juliusbrauerei gesiedet wird. Sie existiert bereits seit 1828 und ist die einzige verbliebene Brauerei in der Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

