Bilanz: 2021 heiraten weniger Paare im Neuburger Standesamt

Plus 2021 haben sich deutlich weniger Paare trauen lassen. Mit 1137 Geburten wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Auch Kirchenaustritte und Todesfälle erreichen im vergangenen Jahr Höchstwerte.

Die „Hochzeitsstadt“ Neuburg hat im vergangenen Jahr eine „Corona-Delle“ bekommen. Nur noch 217 Paare haben sich trauen lassen, zuletzt waren es stets knapp 300 Hochzeiten, zeigt die Bilanz des vergangenen Jahres. Aber heuer könnte es wieder aufwärts gehen, meint Standesamtschef Markus Riedlberger.