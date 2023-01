Das Stadttheater Neuburg kehrt 2022 fast zur Normalität zurück

Plus Das Neuburger Stadttheater leidet zu Zeiten der Pandemie stark unter den Corona-Beschränkungen. Umso erfreulicher ist die Entwicklung in diesem Jahr.

Endlich wieder ein fast normales Jahr! Dieses Fazit dürfte zum Ende des Jahres 2022 wohl bei vielen Einrichtungen gezogen werden. Schließlich liegen zwei Jahre an Pandemie-Beschränkungen hinter den meisten Unternehmen und Häusern. Nicht anders sieht es beim Neuburger Stadttheater aus. Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl blickt auf zwölf Monate voller Gegensätze zurück, bei denen zum Schluss aber ein wirklich großer Hoffnungsschimmer steht.