Neuburg

vor 17 Min.

Bilanz zum Aktionsjahr: Was wurde aus dem „Jahr der Außengastro“ in Neuburg?

Plus 2022 sollte ein besonderes Jahr für coronageplagte Gastronomen in Neuburg werden. Welche Effekte das "Jahr der Außengastronomie" hatte und wie es weitergehen soll.

Von Andreas Zidar

Der Altweibersommer hat sich noch einmal aufgebäumt. Wer konnte, hat sich am Wochenende im Freien aufgehalten und die unverhofften Sonnenstrahlen aufgesogen. Vor allem Straßencafés und Biergärten profitieren vom derzeit prächtigen Wetter – im wiedereröffneten Saliter beispielsweise war Samstag und Sonntag der Außenbereich voll. Doch trotz des Zwischenhochs dürfte die Zeit der Außengastronomie in diesem Jahr bald vorbei sein. Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Denn in diesem Punkt sollten die vergangenen Monate in Neuburg besonders werden. Der Stadtrat hatte 2022 als das „Jahr der Außengastronomie“ ausgerufen, um den coronageplagten Gastronomen und Händlern unter die Arme greifen. Doch was wurde eigentlich daraus?

