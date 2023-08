Neuburg

Bilanz zum Neuburger Volksfest: Vom Wetter im Stich gelassen

Bedient werden und in der Schlange warten – beide Möglichkeiten waren beim Neuburger Volksfest vertreten.

Plus Das Biergarten-Konzept beim Neuburger Volksfest ist nicht aufgegangen. Dennoch gibt es Lob für Festwirt Christoph Gräbner und die Stadtverwaltung.

Von Winfried Rein

Mit Regen, Sturm und Sonnenschein begleitete heuer ein Wetter-Mix das Neuburger Volksfest. Die 77. „ Wiesn“ ist vorbei, die Diskussionen über das Zelt gehen weiter. Immerhin sind sich die meisten Beteiligten einig, dass man einen gelungenen Neustart erlebt hat.

Das größte Investitionsrisiko lag bei Festwirt Christoph Gräbner. Es habe sich gelohnt, so lautet seine Bilanz, „wir sind zufrieden und werden 2024 einiges besser machen.“ Dazu brauche er die Unterstützung von Stadt und Juliusbrauerei. Das Zelt solle nicht mehr so nüchtern aussehen und die Bühne solle anders platziert werden. Beim Biergarten-Konzept will der Wirt aber bleiben. Seinen Bierumsatz beziffert er nicht. Vor Jahrzehnten sind noch 50.000 Maß getrunken worden, zuletzt vielleicht noch 20.000.

