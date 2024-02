Birdland, Bass, Bolero: Das war das Ilg-Trio im Neuburger Jazzclub

Plus Dieter Ilg, Rainer Böhm und Patrice Heéal erwiesen dem großen Impressionisten Maurice Ravel im Neuburger Birdland-Jazzclub jazzige Ehren.

Ravel und Jazz? Geht das? Na, mindestens so gut wie Bach, Beethoven, Verdi und Wagner! Die hat der Freiburger Bassist Dieter Ilg mit seinem Trio nämlich schon sehr erfolgreich der Improvisationskultur des Jazz einverleibt.

Nun also nach Barock, Wiener Klassik, Hoch- und Spätromantik auch einer der wichtigsten Vertreter des Impressionismus: Maurice Ravel! Der ist jenseits des Spezialistentums vor allem durch den berühmten "Bolero" bekannt, den wiederum das Eistanzpaar Jayne Torvill und Christopher Dean mit seinem fulminanten Olympiafinale 1984 im kollektiven Gedächtnis einer ganzen Generation unauslöschlich verankerte.