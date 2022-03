Birdland: Jean-Philippe Bordiers Quartett überzeugt in Neuburg mit Soli

Plus Gitarrist Jean-Philippe Bordier tritt mit seinem Quartett im Neuburger Jazzkeller auf. Das Ensemble funktioniert gemeinsam, überzeugt aber vor allem mit den eingeschobenen Soli.

Mal kein Saxofon, keine Trompete, kein Bass, auch kein Piano, obwohl im Birdland eines der besten weit und breit steht. Die klassischen Instrumente des Jazz haben diesmal Pause. Trotzdem groovt es permanent, mitunter sogar ansteckend, aber keinesfalls aufdringlich, eher wie ein dezenter, hypnotischer Impuls. Der französische Gitarrist Jean-Philippe Bordier hat ein vor allem in den 1960er Jahren bewährtes Rezept recycelt, mit dem sein berühmter amerikanischer Kollege Wes Montgomery an der Seite des Organisten Jimmy Smith regelmäßig Clubs zum Brodeln brachte.