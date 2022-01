Birdland Neuburg: Trotz Corona fast nur ausgebuchte Konzerte

Plus Auch im Neuburger Birdland gilt die 2G-Plus-Regel. Dennoch sind die Veranstaltungen dort meist ausverkauft. Außerdem bekommen die dort Künstlern immer noch volle Gagen

2G-Plus macht den Kulturschaffenden zu schaffen. Sowohl Künstler als auch Veranstalter ächzen unter der Last der neuen Beschränkungen. Doch es gibt manche, die die besonderen Umstände besser bewältigen als andere. Und dazu gehört auch der Neuburger Jazzkeller Birdland. Dass Betreiber Manfred Rehm ein volles Programm planen kann, liegt an verschiedenen Faktoren.