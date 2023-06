Neuburg

Bis wann gibt es in Neuburg eine kommunale Wärmeplanung?

Seit zehn Jahren wird in Neuburg ein kommunales Nahwärmenetz aufgebaut. Das könnte sich jetzt noch mehr als gedacht als großer Vorteil erweisen.

Plus Wie kann ich in Zukunft heizen? Diese Frage soll unter anderem die kommunale Wärmeplanung klären. Das ist der Stand der Dinge bei den Stadtwerken in Neuburg.

Von Barbara Wild

Wie kann oder darf ich in Zukunft mein Haus oder meine Wohnung heizen? Seit Monaten ist diese Frage im Zentrum der öffentlichen Diskussion. Jetzt ist im Zuge des neuen Gebäudeenergiegesetzes, kurz GEG, ein ganz neuer Begriff aufgetaucht: kommunale Wärmeplanung. Konkret soll diese Bürgerinnen und Bürger beantworten, ob ihr Zuhause in Zukunft über eine zentrale Wärmequelle versorgt werden kann oder individuell eine Lösung gefunden werden muss. Bis 2028 soll diese kommunale Wärmeplanung stehen – auch in Neuburg.

Bei den Stadtwerken ist Sebastian Basel nicht überrascht, dass die Presse nachfragt. "Vielmehr überrascht uns alle jetzt, welches Tempo vorgelegt wird", sagt der Vertriebsleiter des Versorgers. "Der Zeitdruck ist enorm hoch für alle Beteiligten." Dennoch sei das Thema bei den Stadtwerken nicht ganz so neu, bereits mehrfach sei das diskutiert worden und auch eine Strategie bereits vorhanden, wie die Wärmeplanung umgesetzt werden soll.

