Bis zu 2000 Euro mehr: Stadtwerke Neuburg erhöhen die Energiepreise

Plus Die Stadtwerke Neuburg müssen die Energiepreise anheben. Vier-Personen-Haushalte müssen mit mehreren tausend Euro Mehrkosten pro Jahr rechnen.

Die Energiepreise steigen und steigen. Ab 1. Oktober erhöhen die Neuburger Stadtwerke den Preis für Strom um rund 20 Prozent, für Erdgas um 50 Prozent. Stadtwerkechef Prof. Richard Kuttenreich spricht von einer „erheblichen Belastung“. Sie beschert einer vierköpfigen Familie mit Durchschnittsverbrauch bis zu 2000 Euro Mehrkosten pro Jahr.