Neuburg

14:11 Uhr

Bislang kaum Fahrgäste: Die Buslinie 6 in Neuburg fährt jetzt halbstündlich

Die neue Buslinie 6 in Neuburg wird bislang kaum angenommen.

Plus Die neue Tourismus-Buslinie 6 in Neuburg befindet sich im Probebetrieb, doch bislang sind die Fahrgastzahlen mau. Nun will man etwas ausprobieren.

Von Andreas Zidar

Die neue Tourismus-Linie 6 ist bislang ein Misserfolg. Wie berichtet, nimmt kaum jemand die Buslinie an, die seit 1. April den Neuburger Bahnhof mit der Altstadt verbindet. Im ganzen April waren es gerade einmal 45 Fahrgäste, im Mai 59. Im Juni zählten die Stadtwerke immerhin 79 Fahrgäste – ein Wert, der immer noch viel zu niedrig ist, als dass die Linie eine Zukunft hätte. Diese wird nach sechsmonatigem Probebetrieb eingestellt, wenn nicht 15 Fahrgäste pro Tag den Bus nutzen. Noch fährt der Bus zwei Monate, bevor er aller Voraussicht nach eingestellt wird. Diese Zeit soll nun genutzt werden, um etwas auszuprobieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen