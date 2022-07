Neuburg-Bittenbrunn

vor 32 Min.

Abbrucharbeiten: Jetzt bekommt Bittenbrunn ein neues Feuerwehrhaus

Das alte Feuerwehrhaus in Bittenbrunn wird abgerissen. Ein letztes Foto vom Rest des Altbaus – die Gerätehalle mit Schlauchturm bleibt stehen und wird saniert.

Plus Die Stadt Neuburg investiert 750.000 Euro in das Feuerwehrhaus in Bittenbrunn. Die Fahrzeughalle bleibt stehen, der Rest wird abgerissen. Mit der Lösung ist nicht jeder zufrieden.

Von Winfried Rein

Die Gespräche im Vorfeld haben jahrelang gedauert, der Abbruch nur einen Tag. Das Feuerwehrhaus im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn ist bereits weitgehend abgeräumt. Der Neubau soll noch heuer begonnen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .