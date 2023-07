Neuburg-Bittenbrunn

06:30 Uhr

Liebe auf den ersten und dritten Blick: Die Giengers feiern Diamanthochzeit

Plus Erna und Günther Gienger aus Bittenbrunn feiern an diesem Mittwoch ihre Diamantene Hochzeit. Dass sie sich kennenlernten, ist gleich mehreren Zufällen zu verdanken.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Für ihn war es damals Liebe auf den ersten Blick. Für sie eher auf den zweiten oder dritten. Das erste Kennenlernen ist inzwischen knapp 61 Jahre her. An diesem Mittwoch feiern Erna und Günther Gienger Diamantene Hochzeit. Vor genau 60 Jahren gaben sich die beiden in der Heilig-Geist-Kirche in Neuburg das Ja-Wort und feierten anschließend mit Verwandten und Freunden im damaligen Café Hertlein.

Dass sie sich überhaupt kennenlernten, ist gleich mehreren Umständen und Zufällen zu verdanken. Günther Gienger ist in Kirchheim-Teck geboren und aufgewachsen. Die Wehrpflicht hat ihn nach Ingolstadt verschlagen. Und von dort besuchte der Sanitäter einen Kurs bei der Neuburger Sanitätsstaffel, die damals noch im Neuburger Schloss untergebracht wurde. Als der junge Soldat in der Stadt etwas abholen sollte, nutzte er die Gelegenheit und trank noch einen Kaffee bei Cantonati. Und genau dort sah er Erna das erste Mal – und verliebte sich Hals über Kopf in sie. Da sie schneller weg war, als er sie ansprechen konnte, erkundigte er sich bei der Bedienung nach der jungen Frau. Und siehe da: Sie war regelmäßiger Gast in der Eisdiele. So fädelte Günther Gienger weitere Treffen ein und schob ihr schon beim dritten Treffen das Fahrrad nach Hause. Das alles war im November 1962. Bereits im Frühjahr verlobten sich die beiden und am 19. Juli läuteten die Hochzeitsglocken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen