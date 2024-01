Teil des Kreuzes stürzt vom Kirchturm Bittenbrunn

Plus Ein 16 Kilogramm schweres Kreuzstück ist vom Kirchturm in Bittenbrunn heruntergefallen und wurde im Friedhof gefunden. Glücklicherweise ist nichts passiert.

Der Querträger des Doppelkreuzes auf der Turmspitze ist am Boden liegend aufgefunden worden. Der Zeitpunkt des „Absturzes“ ließ sich nicht ermitteln. Möglicherweise hatte eine Sturmböe das gelockerte Eisenteil weggedrückt. Kirchenpfleger Bernhard Reichard und seine Helfer reagierten schnell und überprüften mithilfe der Neuburger Feuerwehr die Stabilität des verbliebenen Kreuzes. Weil aber die Drehleiter nicht ganz an die 28 Meter hohe Spitze heranreichte, musste der „Zugtest“ mit Stangen gemacht werden. Ergebnis: Das Kreuz stehe noch stabil.