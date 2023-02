Neuburg

18:03 Uhr

Blanker Hintern und Wasserspeier: So unspaßig war die Rosenmontagsgaudi

Plus Die Burgfunken versuchen sich jedes Jahr an einem Kabarettstück für den Rosenmontag. Das Ergebnis war auch heuer eher fraglich. Wie die Faschingsgesellschaft mit weniger Aufwand mehr Erfolg haben könnte.

Von Claudia Stegmann

Schuster, bleib bei deinem Leisten. So muss das Fazit nach der Rosenmontagsgaudi der Burgfunken lauten. Denn es hat sich - wieder einmal - gezeigt, dass Frohsinn eine bitterböse Angelegenheit sein kann. Was auf den großen Faschingsbühnen der Nation mitunter so leichtfüßig daherkommt, ist das Ergebnis von monatelanger, knochenharter Arbeit. Lustig sein, das ist kein Spaß. Die Burgfunken verstehen sich zweifelsohne auf Tanz und Show. Kabarettistische Einlagen gehören jedoch nicht zu ihren Stärken.

