Neuburg

18:00 Uhr

Blaue Traube: Eine Überdachung erregt die Gemüter

Plus An der "Blauen Traube" in Neuburg wurde der Außenbereich neu überdacht. Doch diese Stahlkonstruktion beschäftigt jetzt sogar die Denkmalschützer in München.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

In Neuburg gibt es immer wieder Themen, die schlagartig hochkochen können, die Lufthoheit über die Stammtische erlangen, emotional diskutiert werden und irgendwann dann eskalieren. Jüngstes Beispiel: die Überdachung des Biergartens an der „Blauen Traube“ in der Oberen Altstadt.

Bei einem Unfall ist die Überdachung an der Blauen Traube in Neuburg zerstört worden

Seit im Frühjahr ein Lastwagen die bisherige Befestigung an dem 1701 errichteten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude beim Manövrieren zerstörte und die Stadt kurz darauf grünes Licht für einen Neubau gab, gehen die Meinungen über die Ausführung auseinander. Kritiker bemängeln eine Verschandelung des Stadtbildes, während Befürworter immer wieder den Charakter des Traditionslokales hervorheben, das in der Oberen Stadt inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal besitzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen