Neuburg

vor 2 Min.

Blickfang an Pfingsten: 150 Tandem-Fahrer treffen sich in Neuburg

Plus Die Freunde des „Doppelsitzers“ treffen sich einmal jährlich in Deutschland, heuer in Neuburg. Ohne Elektroantrieb ging es nach Eichstätt oder ins schwäbische Harburg.

Von Winfried Rein

Zu zweit ins Grüne: An Pfingsten trafen sich über 150 Fahrrad-Tandemfahrer in Neuburg. Die Zweier-Experten übernachteten im Sporthotel Rödenhof und starteten zu Touren nach Eichstätt, ins schwäbische Harburg und nach Kloster Scheyern im Landkreis Pfaffenhofen.

Die Tandemtreffen, etabliert von Fahrradhändler Wolfgang Haas aus Rosenheim, gibt es seit über 25 Jahren. Es handelt sich um keinen Verein und keinen Verband, sondern um eine lose Zusammenkunft von gleichgesinnten Radlern. Einmal im Jahr geht es auf Tour, und diesmal war (nach 2014) wieder Neuburg an der Reihe. Monika Herrmann und Jörg Gillich organisierten die Unterkunft und schlugen die Route für drei Tage vor.

