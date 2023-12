Blutige Nase nach Faustschlägen in Neuburger Lokal

In einem Neuburger Lokal am Donaukai ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Eine blutende Nase und mehrere Faustschläge: In Neuburg sind zwei Männer aneinandergeraten. Vor einem Lokal in der Oskar-Wittmann-Straße kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Gegen drei Uhr in der Nacht gerieten die beiden Männer wegen einer Jacke, die am Boden lag, in einen Streit. Der 49-jährige Mann aus dem Landkreis Bamberg soll nach ersten Erkenntnissen einem 36 Jahre alten Mann aus Burgheim ins Gesicht geschlagen haben. Bei der Anzeigenaufnahme blutete der 36-Jährige aus der Nase.

Doch auch der Mann aus Burgheim soll einen Begleiter des 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 30-jährige Oberhausener wies Verletzungen im Gesicht auf. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Test ergaben Werte zwischen ein Promille und 1,6 Promille. Der 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Klinik Neuburg gebracht. Die Neuburger Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431 6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

