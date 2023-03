Bockbierfest beim Neuwirt: Worüber sich Franz Josef Strauß heute wundern würde

Plus Benjamin Machel ist wieder in die Rolle des CSU-Übervaters geschlüpft. Beim Bockbierfest der Jungen Union kommentiert FJS die Bundes- und Lokalpolitik.

Einmal im Jahr ist Bockbierfest. Da trifft man sich, um das starke Bier zu trinken und mit Freunden anzustoßen. Die JU-Bockbier-Nomaden sind nach drei Jahren Abstinenz wieder einmal weitergezogen. Zum ersten Mal haben sie im Neuwirt Station gemacht, da ist es zwar ein bisschen eng, aber man rückt gern zusammen. Vorzugsweise trägt Mann schon die kurze Lederhose und Frau das neue Dirndl, ganz traditionell. So hält es die Neuburger JU seit Jahren, doch der Fastenprediger Barnabas kommt schon lange nicht mehr, um den Parteifreunden die Leviten zu lesen. Ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod ist der Übervater der CSU wieder auferstanden: Franz Josef Strauß, der große Parteivorsitzende, Ministerpräsident, Finanz- und Verteidigungsminister und bewundertes Polit-Schlitzohr sagt den Neuburger Freunden seine Meinung. Und Stoff hat er jede Menge, denn sein "Ghostwriter" heißt Benjamin Machel und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ingolstädter Wahlkreisbüro von MdB Reinhard Brandl. Information gehört zu seinem Job.

FJS hat sich in Neuburg umgeschaut, zuerst die neue Pseudo-Fußgängerzone , dann das ehemalige Glasscherbenviertel Schießhausstraße, wo ihn das Gebäude der ehemaligen Bar Vanessa daran erinnert hat, dass er einst in New York in einem Puff seinen Geldbeutel verloren hatte. Der neue "Jeseniker Platz" und das dreieckige "Naherholungsgebiet" am Donaukai - man solle bloß nicht auf die Idee kommen, solche Produkte städtischer Verschönerung mit seinem Namen in Verbindung zu bringen.

Stoßen auf die Rede von Benjamin Machel (2. von rechts) alias Franz-Josef Strauß an: (von links) OB Bernhard Gmehling, Matthias Enghuber, Fritz Goschenhofer und Bastian Hübschle. Foto: Annemarie Meilinger

Doch zunächst die Bundespolitik: Das Narrenschiff Utopia regieren zwei Rote und ein Grüner in der Rolle der Faschingskommandanten, Chef ist der "Laienschauspieler Olaf Scholz mit dem Elan eines abgestandenen alkoholfreien Radlers". Der SPD-Fraktion in Neuburg reicht für einen Ausflug ein Lastenfahrrad und ein Sixpack von der Tankstelle, so klein ist die Fraktion inzwischen. Die CSU dagegen habe bayernweit inzwischen mit 43 Prozent wieder die Werte von halbwegs brauchbarem Obstler, während die SPD für den 8. Oktober einen Trainerwechsel fordert, mit einem Kandidaten, den niemand kennt. Doch Trainer haben eine kurze Amtszeit, und es ist bei der SPD auch sonst wie beim FCB: "Goschen aufreißen wie Uli Hoeneß und Ergebnisse abliefern wie die Sechzger."

Beim Bockbierfest in Neuburg wird auch die Teppichmisere der PWS auf die Schippe genommen

Das gefällt den Leuten im Neuwirt, aber noch mehr amüsieren sie sich über die verunglückten Lachnummern der Burgfunken am Rosenmontag. Und die Zigarettenkippen-Abstimmung, bei der Peter Segeth schon allein mit seinen Kippen das Ergebnis beeinflussen könnte. Der Landrat und seine Rechtsabteilung, die Teppichmisere der neuen Realschule, Parkhäuser in Neuburg, die Ideen vom "Wirrmeier", die Digitalisierungsideen von Gerhard Schoder und die Donaubrücke - der Stoff für Kabarett und Derblecken scheint in Neuburg nicht auszugehen. Aber "es gibt sie noch, die Hoffnung in schwierigen Zeiten“, so Franz Josef Strauß.

"Vorbildgebend für so manche irre Diktatoren dieser Welt ist der Handschlag, das Wunder vom Ottheinrichplatz oder der Friede von Feldkirchen", also die Geste, bei der sich "der berühmte Neuburger Dichter Fritz Goschenhofer und der genauso begabte Neuburger Musikant Reinhardt Reißner die Hand reichten". Persönliche Animositäten, lokalpolitische Kuriositäten, bundespolitische Kalamitäten – alles hat der Strauß kommentiert und ins Lächerliche gezogen. Darauf ein Prosit. Ein Hoch auf das Recht auf freie Meinungsäußerung hierzulande und den Humor überhaupt.

Lesen Sie dazu auch