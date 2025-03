Bockbierfest der CSU: Prediger überzeugt mit Insiderwissen und gezielten Spitzen

Futter für Fastenprediger gibt es derzeit wahrlich genug. Man muss bloß ein Händchen dafür haben - gerade in Zeiten, in denen einem das Lachen schon mal im Halse steckenbleiben kann. Damit so etwas wenigstens einmal im Jahr nicht passiert, verlegt der trotz aller nachfolgenden Platzhalter bis heute einzig „echte“ Landesvater seinen österlichen Auferstehungstermin eigens für die Neuburger CSU und Junge Union vor, um den „Schwarzen“ wieder eine Lehrstunde in Sachen „Politik“ zu verabreichen. Dabei überrascht dieser Franz-Josef Strauß (FJS) abermals mit seinen profunden Kenntnissen der lokalen Szene – was längst bestätigten Gerüchten zufolge vor allem auf Benjamin Machel zurückzuführen ist.

