Bodybuilder und Landrats-Fahrer: Ein Neuburger will Mister Universe werden

Plus Tomas Sarina ist seit Kurzem Europameister und Profi-Bodybuilder. Der Neuburger, der hauptberuflich als Fahrer von Landrat Peter von der Grün arbeitet, hat nun neue Ziele.

Als 15-Jähriger wollte er nur die Mädchen beeindrucken. Den Körper trainieren, die Muskeln aufpumpen – das kommt beim anderen Geschlecht bestimmt gut an, dachte sich Tomas Sarina. Aus dem Training wurde mehr, viel mehr. Vor Kurzem gewann der 40-jährige Neuburger, der hauptberuflich als Fahrer von Landrat Peter von der Grün arbeitet, die Europameisterschaft im Bodybuilding. Dieser Erfolg brachte ihm außerdem einen Profistatus ein. Als Nächstes hat Sarina ein großes Ziel: Er will Mister Universe werden. Dafür braucht er eiserne Disziplin.