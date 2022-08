Neuburg

Bomben im Boden: Der Zeller Wald bleibt teils dauerhaft gesperrt

Plus Im Zeller Wald bei Neuburg schlummern viele Blindgänger aus dem Krieg. Seit Jahren läuft die Aufarbeitung. Doch manche Bereiche bleiben wohl dauerhaft gesperrt.

Von Andreas Zidar

Die rot-weißen Absperrbänder und die Warnschilder dürften manchem Ortskundigen wohl gar nicht mehr auffallen. „Lebensgefahr!“, heißt es auf den Schildern, verbunden mit einem „Betretungsverbot“, das durch die Absperrbänder verdeutlicht wird. Diesen Anblick kennen Passanten im Zeller Wald seit Jahren. Es war im Winter 2014, als die Polizei nach dem Mord an der kleinen Franziska aus Möckenlohe nach deren Handy suchte. Die Metalldetektoren der Beamten schlugen im Zeller Wald an – dort, im Boden, schlummerten zahlreiche Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die vor allem dem nahe gelegenen Flugplatz galten. In der Folge wurde das Waldstück gesperrt und genauer untersucht. Ein Kampfmittelräumdienst war im Einsatz und beseitigte beziehungsweise entschärfte explosives Material. Die Sperrungen und Warnschilder vor Ort zeigen, dass die Angelegenheit zum Teil bis heute nicht erledigt ist – und das wird wohl auf Jahre nicht der Fall sein.

