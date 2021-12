„Boostern“ kommt im Neuburger Geschwader sehr gut an

Soldatinnen und Soldaten und Zivilbeschäftigte stehen im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg für eine Auffrischungsimpfung Schlange. Wie Impfwillige und Ärzte die Zwei-Tages-Aktion beurteilen.

Klar, wegducken geht kaum, ohne dass sich jemand Ärger einhandelt. Aber trotzdem: die Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg können, was die Impfbereitschaft angeht, vielen im Landkreis als Vorbild dienen. 94 Prozent der knapp 1000 Kameradinnen und Kameraden im hiesigen Verband sind bereits zweimal gegen das Corona-Virus geimpft. Und jetzt stehen sie Schlange, um ihre Auffrischungsimpfungen zu erhalten.

Trotz widriger Wetterbedingungen hatte sich eine lange Schlange vor dem Impfzentrum in der Wilhelm-Frankl-Kaserne gebildet. Foto: Taktlwg74

Ohne größere Widerstände war das Gros der Angehörigen des hiesigen Verbandes der „verpflichtenden Duldung“ für alle Soldatinnen und Soldaten nachgekommen und hatten sich immunisieren lassen. Am Dienstag und Mittwoch hatten die Soldaten und Zivilbeschäftigten des Geschwaders nun die Möglichkeit, eine Booster-Impfung zu erhalten. Das Sanitätsversorgungszentrum hatte unter Leitung von Oberfeldärztin Cornelia Schäfer dazu die Turnhalle in der Wilhelm-Frankl-Kaserne zu einem Impfzentrum umfunktioniert. Trotz widriger Wetterverhältnisse war die Schlange der Wartenden lang. Viele davon waren trotz Urlaub oder schichtfrei gekommen.

Hauptfeldwebel Pirmin Auernhammer vom Neuburger Geschwader wäre für seine Impfung auch noch länger angestanden

Gleich zu Beginn mussten die Ersten mehr als eine Stunde Wartezeit im Freien in Kauf nehmen, bis sie an der Reihe waren. Unter ihnen war Hauptfeldwebel Pirmin Auernhammer. „Ich hätte auch noch länger gewartet. Als ich von dem Angebot gehört habe war für mich sofort klar, dass ich mich boostern lasse“, so der Berufssoldat. Auf die Frage, wie er die Impfpflicht für Soldaten sieht, antwortet Hauptfeldwebel Dirk Audehm: „Ich gehe nicht, weil ich muss, sondern weil ich da auch eine moralische Verpflichtung, und nicht nur meinen Kameraden gegenüber, sehe.“

Das eingespielte Team des Sanitätsversorgungszentrums bereitet die Impfdosen vor. Foto: Taktlwg74

Zum Einsatz kamen die Vaccine BioNTech und Moderna. Am ersten Tag wurden 356 Impfungen durchgeführt. Am Mittwoch waren es rund 300. „Nächste Woche werde ich einen weiteren Termin anbieten. Jede Impfung zählt“, verdeutlicht Oberfeldärztin Cornelia Schäfer, die sich über die rege Teilnahme freute. Was ihr besonders auffiel, war die „fast greifbare“ positive Stimmung unter allen Beteiligten. „Da wir der Pandemie bisher immer nur hinterher jagen, können wir jetzt endlich handeln. Dafür bin ich dankbar und glücklich“, betont Schäfer. (nr)

