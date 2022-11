Borderlands Trio im Birdland: Ein Trio der etwas anderen Art

Plus Das Borderlands Trio liefert bei seinem Auftritt im Jazzclub Neuburg ein perfektes Lehrbeispiel für die Möglichkeiten der Improvisation.

Im Frühjahr 2019 war das New Yorker Borderlands Trio schon einmal im Neuburger Birdland zu Gast. Wer damals anwesend war und Zugang fand zur gänzlich freien Musik dieses Dreiers, wird das Konzert wohl nie wieder vergessen. Nach einigen pandemiebedingt vergeblichen Versuchen, die Band erneut zu buchen, konnte sie nun endlich wieder einer Einladung folgen. Im Club zeigte sich schnell, dass die Sternstunde aus der Vor-Corona-Zeit kein Zufall war. Videomitschnitte des Borderlands Trios sollten eigentlich an jeder Musikschule gezeigt werden – als perfekte Lehrbeispiele für die Möglichkeiten der Improvisation.